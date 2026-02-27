باكستان تعلن "الحرب المفتوحة" على سلطات طالبان الأفغانية

، قال الباكستاني محسن نقوي ، إن الضربات على كانت "ردا مناسبا" بعدما دوت انفجارات وإطلاق نار في مدينتَي كابول وقندهار.

وكان صحافيون من وكالة "فرانس برس" أفادوا قبيل ذلك بسماع دوي انفجارات في كابول وتحليق طائرات مقاتلة. وفي قندهار في جنوب البلاد، أفاد صحافي آخر من فرانس برس بسماع أصوات طائرات.

وأكدت حكومة طالبان الجوية الباكستانية فيما صرح الناطق باسمها ذبيح مجاهد بأنه لم تقع إصابات.

وصرح الباكستاني عطا الله تارار بأنه تم استهداف "أهداف دفاع طالبان الأفغانية" في كابول وقندهار، وكذلك في ولاية باكتيا.

وصرح الناطق السلطات الأفغانية صباحا على "إكس"، أن "أفغانستان نفذت ضربات النطاق ضد مواقع الجنود الباكستانيين، عقب ضربات اليوم السابق ورد إسلام آباد على كابول وقندهار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن قوات لبلاده "قادرة على سحق أي معتدٍ".