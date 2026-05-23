ترامب يكشف مصير المفاوضات: "التفاهم شبه نهائي"!

وأوضح أنه أجرى من المكتب البيضاوي في محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى مسؤولين آخرين من قطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “اتفاقاً تم التوصل إليه إلى حد كبير” بين وإيران وعدد من الدول الأخرى، مؤكداً أن الاتفاق لا يزال بانتظار وضع اللمسات النهائية عليه قبل الإعلان الرسمي عنه قريباً.

كما كشف ترامب عن اتصال منفصل أجراه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أن المحادثة “سارت بشكل جيد”.

وأضاف أن المناقشات الجارية تشمل الترتيبات والتفاصيل النهائية للاتفاق، مشيراً إلى أن من بين بنوده “فتح مضيق هرمز”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.