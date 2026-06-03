هيئة الطيران المدني بالكويت: استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ

الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا

الجيش الإسرائيلي ينذر بلدتي جباع حومين الفوقا في النبطية و بلدة اركي في صيدا