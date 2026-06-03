الجيش الكويتي: نتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وسنتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد

معلومات الجديد: إثر اجتماعِ مجموعة FATF الأخير قد يكون هناك تحرك من الجهات القضائية والمالية المختصة للتدقيقِ بالنشاطات التي تقوم بها جمعية القرض الحسن وعلى هذا الاساس تتخذ الاجراءاتُ اللازمة