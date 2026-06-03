عاجل
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق النبطية - كفرتبنيت
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق النبطية - كفرتبنيت
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:47
في الخرايب.. لحظة سقوط الصاروخ! (فيديو)
07:42
على طريق دير الزهراني.. استهداف للجيش وجرح ضابط وعسكري (صور)
07:31
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
07:02
بالفيديو - بسبب لبنان.. ترامب منزعج من نتنياهو
06:30
لقاء بين ترامب وخامنئي؟ (صورة)
عربي و دولي
ترامب: مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية معنا وقد ألتقيه في وقت ما
2026-06-03 | 06:12
A-
A+
ترامب: مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية معنا وقد ألتقيه في وقت ما
مقالات ذات صلة
روبيو: هناك مؤشرات على أن مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات بشكل متزايد إلى حد ما
ترامب: سألتقي الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقد أجريت محادثة رائعة معهما
ترامب عن انتخاب مجتبى خامنئي: سنرى ما سيحدث
ترامب: مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية معنا وقد ألتقيه في وقت ما
عربي و دولي
مجتبى
خامنئي
منخرط
المحادثات
الحالية
ألتقيه
العودة الى الأعلى
ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي
اقرأ ايضا في عربي و دولي
08:11
وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 13 صاروخا و17 طائرة مسيّرة أطلقت من إيران
08:11
وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 13 صاروخا و17 طائرة مسيّرة أطلقت من إيران
07:59
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين عبرا من لبنان إلى إسرائيل
07:59
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين عبرا من لبنان إلى إسرائيل
07:31
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
كتب مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية الدكتور أنور قرقاش عبر صفحته على اكس:
07:31
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
كتب مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية الدكتور أنور قرقاش عبر صفحته على اكس:
يحدث الآن
فن
08:31
رحيل بيبو برايسون .. الصوت الذي خلّد أشهر أغاني ديزني
محليات
08:31
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق النبطية - كفرتبنيت
محليات
08:14
وفد نيابي بولندي يزور مرفأ بيروت ويشيد بأدائه التشغيلي
اخترنا لك
وزارة الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 13 صاروخا و17 طائرة مسيّرة أطلقت من إيران
08:11
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين عبرا من لبنان إلى إسرائيل
07:59
قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً
07:31
بالفيديو - أضرار كبيرة في مطار كويت الدولي
07:29
بالفيديو - بسبب لبنان.. ترامب منزعج من نتنياهو
07:02
الخارجية السعودية: ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت
07:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-31
بعد الشقيف و"علي الطاهر".. هل تخوض اسرائيل معركة جبل الريحان وإقليم التفاح؟ (المدن)
2026-05-17
قوة خاصة من الجيش اللبناني.. إسرائيل تحاول تفخيخ المفاوضات! (الديار)
2025-12-12
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح
2026-05-19
إليكم اقتراح قانون العفو العام.. بعد التعديلات
2026-05-16
وحدات عسكرية في الجيش خالية من موالين لـ "حزب الله"؟! (المدن)
2026-04-08
أكسيوس عن مسؤول أميركي: البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران
بالفيديو
بالفيديو
07:19
لبنان يترقب اليوم الثاني من المفاوضات.. والتصعيد جنوباً مستمر
13:45
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2026
2026-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2026
2026-06-01
وصية الطبيبة السورية رانيا العباسي
2026-06-01
بعد تهديدات نتنياهو.. الجديد تنقل المشهد من مشارف الضاحية
2026-06-01
من الضاحية ومحيطها.. كيف يبدو المشهد؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:52
بعد التحذير الإسرائيلي.. الجيش اللبناني في صور
محليات
15:52
بعد التحذير الإسرائيلي.. الجيش اللبناني في صور
محليات
12:03
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!
محليات
12:03
مسؤول بحزب الله ينسف "المعادلة": لم نوافق!
محليات
12:29
كيف حُيّدت الضاحية.. وهل ينتزع لبنان وقفاً شاملاً لإطلاق النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
12:29
كيف حُيّدت الضاحية.. وهل ينتزع لبنان وقفاً شاملاً لإطلاق النار؟ تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
15:15
عاد سالمًا.. إسرائيل تفرج عن ابن كفرشوبا
محليات
15:15
عاد سالمًا.. إسرائيل تفرج عن ابن كفرشوبا
عربي و دولي
06:30
لقاء بين ترامب وخامنئي؟ (صورة)
عربي و دولي
06:30
لقاء بين ترامب وخامنئي؟ (صورة)
محليات
01:41
الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)
محليات
01:41
الحزب أبلغ بري.. ويترقب! (المدن)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026