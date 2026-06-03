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عربي و دولي

ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان

2026-06-03 | 06:17
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ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان
ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان
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ترامب لصحيفة نيويورك بوست: أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان

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ترامب: شعرت بالانزعاج من استمرار نتنياهو في القتال مع لبنان
ترامب: مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الحالية معنا وقد ألتقيه في وقت ما

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