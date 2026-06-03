قرقاش: العدوان يستهدفنا جميعاً

كتب مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور ​أنور قرقاش عبر صفحته على اكس:



"في ظل العدوان المتكرر على دولة ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد.



هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".