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عربي و دولي

القناة 14 الاسرائيلية: وقف اطلاق النار (في جبهة لبنان) لم يصمد لبضع ساعات والواقع على الارض لم يتغير ووقعت سلسلة من الحوادث الصعبة

2026-06-04 | 13:11
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القناة 14 الاسرائيلية: وقف اطلاق النار (في جبهة لبنان) لم يصمد لبضع ساعات والواقع على الارض لم يتغير ووقعت سلسلة من الحوادث الصعبة
القناة 14 الاسرائيلية: وقف اطلاق النار (في جبهة لبنان) لم يصمد لبضع ساعات والواقع على الارض لم يتغير ووقعت سلسلة من الحوادث الصعبة
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القناة 14 الاسرائيلية: وقف اطلاق النار (في جبهة لبنان) لم يصمد لبضع ساعات والواقع على الارض لم يتغير ووقعت سلسلة من الحوادث الصعبة

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