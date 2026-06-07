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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة
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نتنياهو في اجتماع الحكومة: لن نسمح بإطلاق نار من "حزب الله" على أراضينا أو على مستوطناتنا وسنتصرف وفقًا لذلك
2026-06-07 | 07:34
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نتنياهو في اجتماع الحكومة: لن نسمح بإطلاق نار من "حزب الله" على أراضينا أو على مستوطناتنا وسنتصرف وفقًا لذلك
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