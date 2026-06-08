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القناة 14 الإسرائيلية: يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في ايران

2026-06-07 | 21:21
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القناة 14 الإسرائيلية: يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في ايران
القناة 14 الإسرائيلية: يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في ايران
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القناة 14 الإسرائيلية: يقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في ايران

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