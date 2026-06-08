بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

وأوضح الموقع أن الجيش استهدف مواقع تتضمن أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ، ومصانع .

كما نقل عن مصادر مطلعة أن المستشفيات في انتقلت للعمل وفق نظام .

من جانبها، أفادت القناة 12 بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على خلال هجوم ليل الاثنين.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.