بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تتضمن أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ، ومصانع مسيرات.
كما نقل عن مصادر مطلعة أن المستشفيات في إسرائيل انتقلت للعمل وفق نظام الطوارئ.
من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليل الاثنين.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.
تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.