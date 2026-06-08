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عربي و دولي

بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

2026-06-08 | 01:13
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بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟
بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن أهداف الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في إيران.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تتضمن أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ، ومصانع مسيرات.

كما نقل عن مصادر مطلعة أن المستشفيات في إسرائيل انتقلت للعمل وفق نظام الطوارئ.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليل الاثنين.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

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