رئيس البرلمان الإيراني: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع

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رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي
رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي
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