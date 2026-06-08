قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن

الرئيس عون أمام الوفد القطري: الاتصالات مستمرة للوصول إلى نتائج عملية تسرّع اعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب اسرائيل وعودة الاسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً