بيروت مجدداً.. تحت التهديد الاسرائيلي!

أفادت القناة 14 الاسرائيلية، بأن "المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية".





