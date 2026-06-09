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بيروت مجدداً.. تحت التهديد الاسرائيلي!
أفادت القناة 14 الاسرائيلية، بأن "المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية".
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وزير الخارجية الفرنسي: حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في العنف إلى فرنسا
القناة 14 الاسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية
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