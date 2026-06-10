نتنياهو: إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان بل مع حزب الله

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الرئيس عون: قرار المملكة استئناف استيراد المنتجات اللبنانية بادرة تعزز العلاقات اللبنانية ـ السعودية وتدعم مرحلة التعافي الاقتصادي
الرئيس عون: قرار المملكة استئناف استيراد المنتجات اللبنانية بادرة تعزز العلاقات اللبنانية ـ السعودية وتدعم مرحلة التعافي الاقتصادي
الرئيس عون: قرار السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية يجسد عمق الأخوة بين البلدين ويدعم مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان
الرئيس عون: قرار السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية يجسد عمق الأخوة بين البلدين ويدعم مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان
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