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ترامب يلغي الضربات المقررة الليلة على إيران
2026-06-11 | 13:31
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ترامب يلغي الضربات المقررة الليلة على إيران
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