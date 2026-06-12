ترامب: لا وجود لمبدأ حسن النية في التعامل مع الإيرانيين

أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات

أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركي: الإيرانيون أكدوا في مكالمة هاتفية أن المرشد الأعلى راضٍ عن مسار المفاوضات