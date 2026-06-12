النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب

وأضاف: "بعيداً عن هذه الضوضاء، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية".

وختم شريف بالقول: "لم يكن السلام يوماً أقرب مما هو عليه الآن".