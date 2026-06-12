النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب

وأضاف: "بعيداً عن هذه الضوضاء، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية".
وختم شريف بالقول: "لم يكن السلام يوماً أقرب مما هو عليه الآن".
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات التي أفضت إلى إنهاء الحرب الحالية جرى تصميمها على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى تتمثل في توقيع "مذكرة تفاهم" بين إيران والولايات المتحدة، على أن تليها مرحلة ثانية تتضمن مفاوضات أكثر تعقيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي.