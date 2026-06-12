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عربي و دولي

النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب

2026-06-12 | 12:33
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النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب
النص النهائي بات جاهزاً.. اتفاق أميركي - إيراني يقترب

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في منشور عبر منصة "إكس" إنه "في خضم الجهود المكثفة والمتواصلة للوساطة التي تقودها باكستان، نحن على دراية كاملة بحملة التضليل المستمرة التي يشنّها أولئك الساعون إلى عرقلة اتفاق السلام".

وأضاف: "بعيداً عن هذه الضوضاء، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية".

وختم شريف بالقول: "لم يكن السلام يوماً أقرب مما هو عليه الآن".

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