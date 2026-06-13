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عربي و دولي
ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
2026-06-13 | 12:19
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ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد
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