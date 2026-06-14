ترامب: الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث

مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة مراسل الجديد من واشنطن: الخطر الأكبر على الإتفاق الأميركي – الإيراني ليس الملف النووي بل أي تصعيد إسرائيلي في لبنان خلال الساعات أو الأيام المقبلة

مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة مراسل الجديد من واشنطن: الخلاف الحقيقي بين اميركا وإيران هو حول لبنان وحرية الملاحة في هرمز وآليات رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة

معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية معلومات الجديد: نائب رئيس الحكومة طارق متري يزور تركيا غداً للقاء مسؤولين أتراك وبحث ملفات مشتركة والعلاقات الثنائية

معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات معلومات الجديد: موعد المفاوضات في واشنطن لا يزال قائماً إلا أن لبنان الرسمي لم يُبلَّغ بعد بموعد انعقاد الجلسات

معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن معلومات الجديد: اقتراح قيد البحث لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وكان جزءاً من نقاشات بري مع السفير الأميركي قبل توجهه إلى واشنطن

معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية معلومات الجديد: الدولة اللبنانية ماضية في خياراتها وتواصل تحضير ملفاتها للجلسات المرتقبة في واشنطن هذا الشهر بالتوازي مع اتصالات داخلية بين الأطراف المعنية وخارجية تشمل عدداً من الدول العربية