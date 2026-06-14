ترامب: الهجوم الذي ردّت عليه إسرائيل في ضاحية بيروت كان محدوداً جداً ومن دون أهمية تُذكر ولم يُصب فيه أحد بأذى ولا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة