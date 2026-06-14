ترامب: اتفاق السلام يشمل لبنان

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال:



"هجوم هذا الصباح على بيروت ما كان ينبغي له أن يحدث، لا سيما في يوم خاص نكون فيه قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان صغيراً جداً ولا معنى له، ولم يصب أو يجرح أو يقتل فيه أحد، ولا ينبغي أن يعطل هذه العملية المهمة. نحن قريبون جداً من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع. يجب ألا تكون هناك هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان في لبنان، ولكن يجب أيضاً ألا تكون هناك هجمات أخرى من قبل أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل. يمكن أن يكون هذا بداية لسلام طويل وجميل — دعونا لا نضيع الفرصة! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".

