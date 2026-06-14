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عربي و دولي

ترامب لـ"اكسيوس": نتنياهو ليس لديه أي حس بالحكمة ولستُ راضٍ عن الهجوم في بيروت

2026-06-14 | 12:14
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ترامب لـ"اكسيوس": نتنياهو ليس لديه أي حس بالحكمة ولستُ راضٍ عن الهجوم في بيروت
ترامب لـ"اكسيوس": نتنياهو ليس لديه أي حس بالحكمة ولستُ راضٍ عن الهجوم في بيروت
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ترامب لـ"اكسيوس": نتنياهو ليس لديه أي حس بالحكمة ولستُ راضٍ عن الهجوم في بيروت

محليات

عربي و دولي

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