مستشار المرشد الإيراني: لقد حانت ساعة الصفر والمنصات تأخذ وضعية الإطلاق

مصدر مقرّب من عين التينة لـ"الجديد": لقاء عُقد بين مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والسفير ميشال عيسى لكن ليس بعد ساعات من اللقاء الذي جمع عيسى مع بري ولا تعليق على أجواء اللقاءات حالياً