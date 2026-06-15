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الخارجية الإيرانية: لبنان ورد بمذكرة التفاهم 3 مرات مع تأكيد على احترام سيادته وضرورة إنهاء الحرب بكل الجبهات
2026-06-15 | 08:11
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الخارجية الإيرانية: لبنان ورد بمذكرة التفاهم 3 مرات مع تأكيد على احترام سيادته وضرورة إنهاء الحرب بكل الجبهات
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