فانس: أعتقد أن هناك في إسرائيل من يقبل بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم

نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم

نائب الرئيس الأميركي: وقّعنا الاتفاقية مع الإيرانيين إلكترونيا امس ولم يتم صرف أي أموال لهم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي أُستهدفت في حاريص كانت تقترب من القوات الإسرائيلية