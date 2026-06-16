أمير قطر: هدفنا الأساسي خلال الفترة الماضية كان الوصول إلى اتفاق

مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت دوار "دار المعلمين" في النبطية الفوقا

مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت دوار "دار المعلمين" في النبطية الفوقا

مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت دوار "دار المعلمين" في النبطية الفوقا

ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة