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عربي و دولي

الخارجية السويسرية: الاتفاق الإيراني الأميركي سيُوقّع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا (أ ف ب)

2026-06-16 | 09:31
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الخارجية السويسرية: الاتفاق الإيراني الأميركي سيُوقّع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا (أ ف ب)
الخارجية السويسرية: الاتفاق الإيراني الأميركي سيُوقّع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا (أ ف ب)
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الخارجية السويسرية: الاتفاق الإيراني الأميركي سيُوقّع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا (أ ف ب)

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