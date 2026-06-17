مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله

وأوضح البيان الختامي للقمة أن "المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات بقيادة وبريطانيا قد تسهم في استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية المرور فيه من دون قيود أو رسوم تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية".كما أعربت المجموعة عن "دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في ، ولجهود القيادة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح " ".وفي الملف الأوكراني، أعلنت دول المجموعة "عزمها تكثيف الضغوط على عبر تشديد ، خصوصاً على قطاعي والغاز، بالتزامن مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية وأسلحة بعيدة المدى".