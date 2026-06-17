مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله

وأوضح البيان الختامي للقمة أن "المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا
وبريطانيا قد تسهم في استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية المرور فيه من دون قيود أو رسوم تمثل ركيزة أساسية للتجارة الدولية".
كما أعربت المجموعة عن "دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان
، ولجهود القيادة اللبنانية
الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله
".
وفي الملف الأوكراني، أعلنت دول المجموعة "عزمها تكثيف الضغوط على روسيا
عبر تشديد العقوبات
، خصوصاً على قطاعي النفط
والغاز، بالتزامن مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال تزويدها بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية وأسلحة بعيدة المدى".