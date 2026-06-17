لبنان حاضر في قمة السبع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعات مجموعة السبع، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته، مشيداً بالموقف الموحد الذي خرجت به القمة بعد أشهر من التباينات.



كما أكد دعمه الاتفاق بين واشنطن وطهران، معتبراً أنه يضع حداً لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.



وقال ماكرون: "نرفض فرض أي رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأكدنا ضرورة حماية السفن والبحارة"، مشيراً إلى أن 20 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية حماية حركة الملاحة البحرية في المضيق.

