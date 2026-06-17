عون إلى واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ملف السلام في لبنان لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، معتبراً أنه يشكل جزءاً صغيراً من "أحجية أكبر" ترتبط بالاتفاق مع إيران.



وقال ترامب إن "المسألة الكبرى هي الاتفاق الإيراني، فهناك تكمن الأموال"، مضيفاً أن إيران "تمتلك حزب الله"، وأن هذا الملف "يجب أن يُنجز بطريقة أو بأخرى".



وأشار إلى أن إسرائيل "يمكنها القيام بعمل أفضل بكثير في هذا الشأن"، لافتاً إلى أن سوريا "تود القيام بذلك أيضاً"، قبل أن يضيف: "لا أعرف ما إذا كان الناس يريدون ذلك أم لا، وربما لبنان لا يريد، لذلك يجب أن نسترشد برغبة لبنان".



كما أعلن ترامب أن الرئيس اللبناني جوزاف عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين.