بعد توقيع الإتفاق.. كم بلغت أسعار الذهب؟

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد في المعاملات ‌الفورية ‌1.5 في المئة ليصل إلى 4322.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه 1.7 في المئة أمس .

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.9 في المئة لتصل إلى 4343.10 دولارا.