بعد توقيع الإتفاق.. كم بلغت أسعار الذهب؟

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 في المئة ليصل إلى 4322.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد هبوطه 1.7 في المئة أمس .
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.9 في المئة لتصل إلى 4343.10 دولارا.
سادت حالة من الغضب السياسي العارم في أروقة واشنطن عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وإيران، إذ قوبل الاتفاق بانتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكريّة بأنّ الجيش الإسرائيليّ