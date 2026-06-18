هيكل يختتم زيارته لليونان.. تعزيز العلاقات والتعاون ودعم المؤسسة العسكرية

استُهلّت الزيارة إلى المقر العام للجيش بمراسم التشريفات، ثمّ وَضَعَ العماد هيكل إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول.بعدها التقى الجنرال شوبس، وتناول البحث قضايا الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.كما عُقِد لقاء موسع ضمّ الجنرال شوبس والعماد هيكل وضباطًا من الجانبين، وتم عرض مهمات العامة للدفاع الوطني اليوناني، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون ، بخاصة في مجال التدريب المتبادل.كذلك جرى التشديد على مواصلة التنسيق، وضرورة دعم في ظل ما تواجهه من تحديات راهنة.من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن تقديره للسلطات اليونانية على المساعدات العسكرية التي قدمتها للجيش اللبناني سابقًا، مشيدًا باحتراف الجيش اليوناني ومهنيته.في المقابل، اعتبر الجنرال شوبس أنّ يؤدي دورًا أساسيًّا في حماية استقرار وأمنه، مؤكدًا استمرار مبادرات الدعم العسكري للجيش من جانب في المرحلة المقبلة.