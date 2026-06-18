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عربي و دولي

هيكل يختتم زيارته لليونان.. تعزيز العلاقات والتعاون ودعم المؤسسة العسكرية

2026-06-18 | 04:16
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هيكل يختتم زيارته لليونان.. تعزيز العلاقات والتعاون ودعم المؤسسة العسكرية
هيكل يختتم زيارته لليونان.. تعزيز العلاقات والتعاون ودعم المؤسسة العسكرية

ختم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى اليونان التي امتدت من 15 لغاية 17 حزيران 2026، بدعوة رسمية من نظيره اليوناني رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الجنرال ديميتريوس شوبس.

استُهلّت الزيارة إلى المقر العام للجيش بمراسم التشريفات، ثمّ وَضَعَ العماد هيكل إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول.

بعدها التقى الجنرال شوبس، وتناول البحث قضايا الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما عُقِد لقاء موسع ضمّ الجنرال شوبس  والعماد هيكل وضباطًا من الجانبين، وتم عرض مهمات هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، بخاصة في مجال التدريب المتبادل.

كذلك جرى التشديد على مواصلة التنسيق، وضرورة دعم المؤسسة العسكرية في ظل ما تواجهه من تحديات راهنة.

من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن تقديره للسلطات اليونانية على المساعدات العسكرية التي قدمتها للجيش اللبناني سابقًا، مشيدًا باحتراف الجيش اليوناني ومهنيته.

في المقابل، اعتبر الجنرال شوبس أنّ الجيش اللبناني يؤدي دورًا أساسيًّا في حماية استقرار لبنان وأمنه، مؤكدًا استمرار مبادرات الدعم العسكري للجيش من جانب اليونان في المرحلة المقبلة.
 
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