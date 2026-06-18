وزير الخارجية الإسرائيلي: قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

الرئيس عون لوفد المطارنة الموارنة في الاغتراب: ما بلغنا ونصر عليه هو ان مسار لبنان في المفاوضات مستقل وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران