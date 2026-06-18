نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعلينا ألا ننسحب من هناك

القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي يصادق للجيش على إطلاق النار في مناطق "الخط الأصفر" بجنوب لبنان وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات القادمة

القناة 14 الإسرائيلية: المستوى السياسي يصادق للجيش على إطلاق النار في مناطق "الخط الأصفر" بجنوب لبنان وتوقعات بتعميم التعليمات الجديدة على قوات الميدان خلال الساعات القادمة