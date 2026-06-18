ترامب: العالم سيكون آمنًا.. وايران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا

قال الرئيس الأميركي : " يتدفق ولن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا (وسيكون آمنًا!)".