بين لبنان سوريا.. لقاء وبحث في مجال التعاون الجوي

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية برئاسة رئيس الهيئة السيد عمر هشام الحصري، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عبد العزيز عزيز، والمستشار القانوني للوزير المحامي هادي موسى، والمدير العام التنفيذي لشركة MEAS محمد شاتيلا ورئيس مجلس إدارة ورئيس شركة Sky Lounge Services السيد زياد الملّا.

وضمّ الوفد السوري كلاً من: عمر هشام الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بد الباري محمد الصباح معاون رئيس الهيئة لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، وأمجد محمد هشام نخل معاون رئيس الهيئة للدعم والتنفيذ، سامح محمد عرابي معاون رئيس الهيئة للشؤون التشغيلية، عبد الحميد عبد المجيد طحان مدير مديرية الاتصال الحكومي، مارينا محمد عمار مديرة إدارة أمن الطيران، موسى عبد الكريم عرابي مدير إدارة الطيران، علاء الدين حسين الرفاعي مدير إدارة خدمات الملاحة الجوية، رأفت تاج الدين كنو مدير مكتب التعاون الدولي، ومصطفى محمد خير مسؤول دائرة الإعلام.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري في مجالات النقل والطيران المدني، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها.



كما تم البحث في التطورات المرتبطة بحركة الطيران العابرة للأجواء واللبنانية وكيفية التعاون الثنائي لتحقيق أفضل النتائج.



وخلال الاجتماع، عرض الوزير رسامني أبرز التوجهات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة الأشغال العامة والنقل، مؤكداً "أن أهداف الوزارة تنسجم مع توجّهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس ، ومشيرا إلى مشروع تطوير المعابر الحدودية، ولا سيما مشروع تحديث معبر المصنع، إضافة إلى مشاريع استراتيجية أخرى من بينها مشروع ربط مرفأ طرابلس بمنطقة العبودية عبر السكك الحديدية.



وشدد الوزير رسامني على "أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين"، لافتاً إلى "وجود عدد من الاتفاقيات قيد البحث تتعلق بالملاحة الجوية والنقل البري وغيرها من المجالات المشتركة".



وتطرّق البحث أيضاً إلى مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات، حيث جرى عرض لأهميته ومراحل تطويره التنفيذية، إضافة إلى بحث عدد من المسائل المرتبطة بحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين ومتابعة الملفات المشتركة في مجالات النقل والطيران المدني بما يخدم المصالح المشتركة".