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عربي و دولي

من بينهم سليمان فرنجية.. عقوبات أميركية جديدة!

2026-06-18 | 13:02
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من بينهم سليمان فرنجية.. عقوبات أميركية جديدة!
من بينهم سليمان فرنجية.. عقوبات أميركية جديدة!

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن إضافة عدد من الأفراد والشركات إلى قائمة الرعايا المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN)، ضمن إجراءات عقابية مرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب واستهداف شبكات يُشتبه في ارتباطها بحزب الله.

الأفراد المدرجون على القائمة:

وائل قسطنطين (المعروف أيضاً باسم وائل قسطنطين): مواطن لبناني من مواليد 9 تموز 1986، يقيم بين العراق ولبنان. أُدرج على القائمة بصفته مرتبطاً بـ علاء حسن حمية، مع إخضاعه لإجراءات عقوبات ثانوية بموجب الأنظمة الأميركية الخاصة بحزب الله.

سليمان أنطوان فرنجية: سياسي لبناني من مواليد زغرتا عام 1964، أُدرج على قائمة SDN باعتباره مرتبطاً بـ حزب الله، وفق البيان الأميركي.

محمود قماطي: مسؤول سياسي لبناني من مواليد حارة حريك عام 1953، أُدرج على القائمة باعتباره مرتبطاً بـ حزب الله، كما يخضع لعقوبات ثانوية وفق الأنظمة الأميركية ذات الصلة.
الكيانات والشركات المدرجة.

شركة العهد للتجارة والاستثمار في دمشق، سوريا، والمتهمة بالارتباط بشبكات خاضعة للعقوبات الأميركية.

الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة (HEAL) ومقرها بغداد، العراق، والمصنفة لارتباطها بـ علاء حسن حمية.

غلوب إنترناشونال SPC في مسقط، سلطنة عمان، والمصنفة للسبب ذاته.

غلوب تكنولوجي بروفايدرز ش.م.ل في الحازمية، لبنان، وهي شركة تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأُدرجت لارتباطها بعلاء حسن حمية وبهاء الدين هاشم.
تايك سال في بيروت، لبنان، والتي أُدرجت على القائمة لارتباطها بمحمد حسن حمية.
خلفية

تُعد قائمة SDN إحدى أدوات العقوبات الرئيسية التي تستخدمها الولايات المتحدة، حيث يُحظر على الأشخاص والجهات الأميركية التعامل مع المدرجين عليها، كما قد يواجه المتعاملون معهم مخاطر عقوبات ثانوية في بعض الحالات.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تأتي هذه الإجراءات في إطار استهداف شبكات مالية وتجارية يُعتقد أنها تقدم دعماً أو تسهيلات لـ حزب الله أو لأفراد مرتبطين به.
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عربي و دولي

الخزانة الأميركية

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