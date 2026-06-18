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عربي و دولي

بسبب الخلاف مع ترامب.. هل يعرقل نتنياهو الاتفاق؟

2026-06-18 | 15:37
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بسبب الخلاف مع ترامب.. هل يعرقل نتنياهو الاتفاق؟
بسبب الخلاف مع ترامب.. هل يعرقل نتنياهو الاتفاق؟

كشفت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالاتفاق الذي يتضمن بنداً يدعو إلى "إنهاء فوري ودائم" للحرب في لبنان. ورغم خفض إسرائيل مستوى عملياتها العسكرية نتيجة ضغوط أميركية، فإنها لا تزال تؤكد تمسكها بحرية العمل العسكري والأمني بعيداً عن أي تفاهمات بين واشنطن وطهران.

كما تحدث التقرير عن توتر متصاعد بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض على خلفية مذكرة التفاهم مع إيران والملف اللبناني، مشيراً إلى أن العلاقة التي لطالما روّج لها نتنياهو مع ترامب باتت تشكل تحدياً سياسياً له في الداخل الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن ترامب صعّد خلال الأسابيع الأخيرة من انتقاداته لنتنياهو في أحاديث مغلقة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطاً على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات كانت مقررة ضد إيران، كما طلبت منها الحد من ردودها العسكرية على هجمات حزب الله في شمال إسرائيل.

كما يعوّل نتنياهو بحسب التقرير، على دعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لإسرائيل لمحاولة التأثير على موقف ترامب أو إدخال تعديلات على تفاصيل الاتفاق، إلا أن التقرير أشار إلى تبدل في مواقف بعض هؤلاء السياسيين، ومن بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي اعتبر أن الاتفاق مع طهران "قد يكون مفيداً للولايات المتحدة"، رغم دعمه سابقاً لتشديد الضغوط على إيران.
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