بسبب الخلاف مع ترامب.. هل يعرقل نتنياهو الاتفاق؟

كما تحدث التقرير عن توتر متصاعد بين مكتب والبيت على خلفية مذكرة التفاهم مع والملف اللبناني، مشيراً إلى أن العلاقة التي لطالما روّج لها نتنياهو مع باتت تشكل تحدياً سياسياً له في الداخل .ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن ترامب صعّد خلال الأسابيع من انتقاداته لنتنياهو في أحاديث مغلقة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطاً على لمنع تنفيذ ضربات كانت مقررة ضد إيران، كما طلبت منها الحد من ردودها العسكرية على هجمات في شمال إسرائيل.كما يعوّل نتنياهو بحسب التقرير، على دعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لإسرائيل لمحاولة التأثير على موقف ترامب أو إدخال تعديلات على تفاصيل الاتفاق، إلا أن التقرير أشار إلى تبدل في مواقف بعض هؤلاء السياسيين، ومن بينهم السيناتور ليندسي غراهام الذي اعتبر أن الاتفاق مع طهران "قد يكون مفيداً للولايات المتحدة"، رغم دعمه سابقاً لتشديد الضغوط على إيران.