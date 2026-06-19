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القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
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مصدر أميركي لـ سي أن أن : إدارة ترامب تسعى لإعادة المحادثات المرتقبة مع إيران للمسار الصحيح
2026-06-19 | 08:01
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مصدر أميركي لـ سي أن أن : إدارة ترامب تسعى لإعادة المحادثات المرتقبة مع إيران للمسار الصحيح
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