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القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
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عربي و دولي

عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة

2026-06-19 | 08:14
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عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة
عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة
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عراقجي ردا على دعوة بن غفير لحرق لبنان: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة

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