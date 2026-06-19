الخارجية الإيرانية: مفاوضات الملف النووي ستجرى خلال شهرين وفق مذكرة التفاهم بعد استيفاء الشروط التمهيدية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئياً في جنوب لينان

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئياً في جنوب لينان

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أجرى دراسة لتحديد المناطق التي يمكن الانسحاب منها جزئياً في جنوب لينان

إن.بي.سي نيوز: ترامب تحدث إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله