"طحالب خضراء" تتغلب على دولارات ترامب (بالصور)

والجدير ذكره أن مشروع تجديد البركة تكلف نحو 14 مليون ، وفق وسائل إعلام أميركية، وهو جزء من مساعي لإضفاء بصمته على من خلال مشاريع أخرى مثل قاعة الحفلات في وقوس ضخم على ضفاف نهر بوتوماك.



وبأوامر من ترامب، تم تجفيف البركة المستطيلة المصممة لالتقاط انعكاس نصب واشنطن التذكاري في منطقة ناشونال مول، واستخدام طلاء خاص ببرك السباحة لتجديد أرضيتها.



ولهذا الموقع مكانة تاريخية في واشنطن، فمن على سلم نصب لينكولن التذكاري ألقى زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور خطابه الشهير "لدي حلم" عام 1963 أمام مئات الآلاف من الناس الذين تجمعوا حول البركة.