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2026-06-21 | 10:45
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حزب الله: مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشرهو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية
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