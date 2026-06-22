بيان قطري - باكستاني مشترك.. ومجموعة عمل لتفادي التصعيد في لبنان

أصدرت قطر وباكستان، ، بياناً مشتركاً بشأن اختتام المحادثات الأميركية في سويسرا.

واختُتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن والولايات المتحدة، إلى جانب الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، والتي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا.



وقالت الخارجية القطرية في: "سادت أجواء إيجابية وبنّاءة أعمال الأول من قمة بحيرة لوسيرن، حيث أُحرز تقدم مشجّع، شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية".



أضاف البيان: "استنادا إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي، والعقوبات، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة".



تابع: "اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهّد للبدء الفوري في جولة من المحادثات الفنية. كما تم إنشاء اتصال بين الأطراف للفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، لتفادي الحوادث وسوء الفهم، بما يضمن العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز".



وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على "إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية ، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في ، وفقا لما نصّت عليه مذكرة التفاهم".



وأكد أنه "من المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك، لمناقشة جميع ذات الصلة. وسيواصل الطرفان الوسيطان بذل قصارى جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بنّاءة، وصولا إلى اتفاق نهائي".



وأعرب عن تقدير قطر وباكستان "للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المتواصل الحلول الديبلوماسية، وسعيهما إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع".



وأشاد الطرفان الوسيطان بحسب البيان "بالدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل وإسهاماتها القيّمة في المفاوضات الجارية".