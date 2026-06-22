الخارجية السويسرية: نرحب بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة

بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم

بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم

بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر