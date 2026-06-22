التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة

عاجل
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة

2026-06-22 | 03:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة
التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة
مقالات ذات صلة
التلفزيون الإيراني: الوفد المفاوض برئاسة قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة

عربي و دولي

الإيراني:

الوفد

المفاوض

برئاسة

قاليباف

سويسرا

طهران

المفاوضات

المكثفة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية الإيرانية: ستشكل لجان تقنية لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند الـ12 وستواصل الوفود الفنية عملها
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مطامع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
05:36
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
05:36
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
05:36
ستارمر: أبلغت الملك تشارلز بقرار استقالتي
03:58
وكالة الأنباء الإيرانية: نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي يترأس الفريق الإيراني في المحادثات الفنية التي تنطلق في سويسرا اعتباراً من اليوم
03:51
الخارجية الإيرانية: سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان وهذا يكتسب أهمية
03:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026