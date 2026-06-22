فانس: إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها لكن وفق آلية لعدم الخروج عن السيطرة

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نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يتمتع بحرية كاملة في التحرك ولا قيود على تحركاته
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عربي و دولي
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