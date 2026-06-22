ترامب: الجميع يدرك تماماً أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش لضمان "الشفافية النووية" على المدى الطويل

قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً