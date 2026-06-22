نائب الرئيس الأميركي: لدي انطباع جيد بشأن وقف إطلاق النار مع إيران

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قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
ترامب: تمكّنّا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً
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